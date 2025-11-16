На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил самбистов с профессиональным праздником

Путин поздравил россиян с Днем самбо
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил самбистов, ветеранов спорта, участников и организаторов с Днем самбо. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Этот праздник, посвященный поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием», — говорится в документе.

Путин отметил, что самбо воспитывает в человеке волю, уважение к сопернику, самодисциплину и целеустремленность. По словам российского лидера, эти качества формируют сильный характер, который помогает преодолевать трудности.

Глава государства подчеркнул, что в последние годы самбо в России активно развивается. В частности, растет число поклонников этого вида спорта, расширяется его география, а российские единоборцы демонстрируют впечатляющие результаты. Путин пожелал спортсменам всего наилучшего.

5 ноября Путин встретился с председателем Верховного суда РФ Игорем Красновым. В начале диалога глава государства поздравил работников судебной системы с профессиональным праздником, который впервые отмечался в России в этом году.

Ранее Путин назвал самбо и дзюдо главными развлечениями своего детства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами