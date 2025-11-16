Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе

Российский боец Ислам Махачев одержал победу в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 322 и завоевал титул промоушена в полусреднем весе.

Соперником Махачева был чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена. Победу российский боец одержал единогласным решением судей. Судейские записки — 50-45, 50-45, 50-45.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

14 ноября глава UFC Дана Уайт не дал вступить в драку Махачеву и Маддалене. Соперники сохраняли спокойствие во время самой церемонии, однако сразу после ее окончания между ними произошел обоюдный обмен резкими репликами. Спортсмены двинулись навстречу друг другу, создав угрозу преждевременной стычки. Уайт среагировал и встал между ними.

Ранее друг Конора Макгрегора устроил массовую драку с командой Махачева и Хабиба на UFC 322.