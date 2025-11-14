На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава UFC разнял Махачева и Маддалену во время дуэли взглядов

Matt Davies/Global Look Press

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не дал вступить в драку российскому бойцу Исламу Махачеву и чемпиону в полусреднем весе Джеку Делла Маддалене.

Соперники сохраняли спокойствие во время самой церемонии, однако сразу после ее окончания между ними произошел обоюдный обмен резкими репликами. Спортсмены двинулись навстречу друг другу, создав угрозу преждевременной стычки. Уайт среагировал и встал между ними.

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены официально анонсирован организацией UFC и состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд.

Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Ранее стало известно, что Маддалена предвкушает самый жесткий в карьере бой с Махачевым.

