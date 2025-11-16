Друг Макгрегора устроил массовую драку с командой Махачева и Хабиба на UFC 322

Друг Макгрегора ввязался в драку с членами команды Махачева и Хабиба на UFC 322

Американский боец Диллон Дэнис — друг бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Магрегора — на турнире UFC 322 устроил драку с представителями команды российского бойца Ислама Махачева и экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Культура бития».

Дэнис ввязался в драку прямо перед началом основного карда. Среди участников потасовки были и бывший боец ​​UFC Абубакар Нурмагомедов, и Магомед Зайнуков. Охрана сумела разнять драку до того, как произошедшее попытался остановить директор по развитию бизнеса UFC Хантер Кэмпбелл.

Главным событием турнира станет титульный бой Махачева. Его соперник — чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена. Их бой возглавит турнир, который состоится в ночь на 16 ноября по московскому времени. Ориентировочное начало поединка — 8:00 мск.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Ранее стали известны результаты взвешивания Махачева и Маддалены.