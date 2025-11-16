На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Трамп, открывай Белый дом»: Махачев забрал титул UFC в полусреднем весе. LIVE

Россиянин Махачев победил австралийца Маддаленой на UFC 322 и выиграл титул
Matt Davies/Global Look Press
В Нью-Йорке в рамках UFC 322 проходит титульный бой в полусреднем весе между экс-обладателем чемпионского титула в легком весе топовым российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главного события вечера.
09:49

Дорогие друзья, подводим итог. Ислам Махачев одержал блестящую победу, не оставив сопернику ни единого шанса! Теперь Россию в UFC представляет чемпион промоушена в двух весовых категориях! «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

09:41

«Легендарное достижение»

Бывший обладатель пояса в полусредней категории Белал Мухаммад порадовался за Махачева.

«Рад за Ислама, достигшего статуса чемпиона в двух весах — это легендарное достижение в нашем спорте. Хабиб и его команда заслужили это», — написал американец в соцсетях.

09:33

Махачеву уже грозят другие бойцы. Илия Топурия завил, что победил бы россиянина. Вот только он по-прежнему выступает в легком весе.

«Джеку нужен целый лагерь, посвящённый только борьбе. Какое разочарование для чемпиона. Тебе стоит поехать в Грузию, чтобы чему-то научиться. Ислам, тебе нужно то, чему ты не можешь научиться: эмоции. Ты самый скучный персонаж в этой игре. С каждым днём я всё больше убеждаюсь, что усыпил бы тебя», — заявил Топурия в соцсетях.

09:25

И еще немного статистики.

Ислам Махачев стал 14-м чемпионом в полусреднем весе в истории UFC.

Помимо Маддалены, поясом владели Пэт Милетич, Карлос Ньютон, Мэтт Хьюз (дважды), Би-Джей Пенн, Жорж Сен-Пьер (дважды), Мэтт Серра, Джонни Хендрикс, Робби Лоулер, Тайрон Вудли, Камару Усман, Леон Эдвардс, Белал Мухаммад, Джек Делла Маддалена.

09:16

А вот что сказал чемпион после победы.

«Это мечта всей моей жизни — эти два пояса. Они такие тяжелые, и мне это нравится. Я очень тяжело работал ради этого. Нью-Йорк, спасибо тебе! Клянусь богом, моя жизнь изменилась. Никакой сгонки, чувствую, что могу бороться все пять раундов без остановки, делать всё что хочу. Поэтому эта ночь такая легкая», — заявил он.

Ислам подчеркнул, что изначально планировал вести борьбу все пять раундов. По его словам, об этом знают все соперники, но остановить его никто не может. Кроме того, он высказался о дальнейших планах — и они амбициозны.

«Дональд Трамп, открывай Белый дом. Я иду!» — пообещал Махачев.

9:12

Махачев стал первым из россиян, сумевшим завоевать два пояса UFC. И лишь 11-м бойцом за всю историю промоушена! Ранее такое достижение покорялось, в частности, Конору Макгрегору, Джону Джонсу, Даниэлю Кормье.

9:09

И вот исторический момент — Ислам Махачев торжествующе поднимает два пояса!

9:05

Судейские записки выглядят следующим образом: 50-45, 50-45, 50-45.

9:00

Тут, конечно, стоит сказать, что пояс Ислам забрал единогласным решением судей. Впрочем, тут другого варианта и быть не могло, уверенно доминировал Махачев все пять раундов, практически ничего у Маддалены не получалось.

8:57

Все!
ИСЛАМ МАХАЧЕВ — ЧЕМПИОН UFC В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ!!

8:50

Маддалену попросили в его углу разбить лицо Махачеву, но получилось так, как получилось: Ислам перевел соперника в партнер и полностью контролировал ход раунда.

8:44

Махачев спокойно перебивает Маддалену в стойке. Джек, такое ощущение, что опасается атаковать, держа в голове переводы Махачева. Забирает спину Ислам! Выбирается Маддалена! Но Махачев все равно сверху. Пока австралийцу крайне сложно справиться.

8:38

Махачев забирает и третий раунд. Очень уверенно смотрится российский боец. Кажется, второй титул очень и очень близко. Маддалена не перебивает Ислама, а у россиянина прекрасный контроль.

8:30

Хорош Махачев в борьбе. Больше половины раунда австралиец пролежал под Исламом, и хорошо Махачев работает локтями.

8:25

Хорошо проводит первый раунд Махачев, сразу же тейкдаун, да и в целом забирает себе раунд россиянин, давит соперника.

8:15

Впереди самое интересное — титульный бой в полусреднем весе, ради которого Ислам Махачев отказался от титула в легкой весовой категории. Теперь остается только победить действующего его обладателя Джека Деллу Маддалену.

8:05

Есть победа Шевченко! Поединок, который продлился все пять раундов, завершился победой Шевченко единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

7:50

Продолжается бой Шевченко. Видимо, дамы решили не следовать мужскому примеру, нокаута нам не ждать.

7:30

Идет бой, а на трибунах собственные поединки: американский боец Диллон Дэнис — друг бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Магрегора — на турнире UFC 322 устроил драку с представителями команды российского бойца Ислама Махачева и экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Случилось это, правда, еще перед стартом основного карда.

7:15

А вот и титульные поединки подоспели! Валентина Шевченко идет за защитой своего титула, против нее — китаянка Вейли Чжан. Это первый в истории UFC бой двух лучших девушек — Валентина и Вейли занимают первые два места в женском рейтинге организации вне весовых категорий.

7:04

Третий нокаут подряд! Моралес зацепил Брэди с правой и воспользовался состоянием грогги, добив соперника до остановки рефери.

6:50

Далее поединок Шона Брэди и Майкла Моралеса.

6:44

И второй нокаут подряд! Во втором раунде Пратес вырубил Эдвардса левым прямым после резкого сокращения дистанции. Эдвардс впервые в карьере бойца проиграл нокаутом.

6:30

Следующий бой — Леон Эдвардс против Карлоса Пратеса.

6:22

Дариуш затушевался и вошел в клинч, откуда пропустил левый хук и упал лицом в пол! Нокаут за 16 секунд! Первый бой основного карда закончился очень быстро.

6:05

В первом бою нас ждет противостояние Бенейла Дариуша и Бенуа Сен-Дени. А пока расскажем, что российский боец Роман Копылов потерпел второе поражение в UFC подряд, уступив Грегори Родригесу решением судей.

6:00

Доброе утро, уважаемые любители единоборств! Совсем скоро стартует основной кард UFC 322.

