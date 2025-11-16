«Трамп, открывай Белый дом»: Махачев забрал титул UFC в полусреднем весе. LIVE

09:33

Махачеву уже грозят другие бойцы. Илия Топурия завил, что победил бы россиянина. Вот только он по-прежнему выступает в легком весе.

«Джеку нужен целый лагерь, посвящённый только борьбе. Какое разочарование для чемпиона. Тебе стоит поехать в Грузию, чтобы чему-то научиться. Ислам, тебе нужно то, чему ты не можешь научиться: эмоции. Ты самый скучный персонаж в этой игре. С каждым днём я всё больше убеждаюсь, что усыпил бы тебя», — заявил Топурия в соцсетях.