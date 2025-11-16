«Трамп, открывай Белый дом»: Махачев забрал титул UFC в полусреднем весе. LIVE

Дорогие друзья, подводим итог. Ислам Махачев одержал блестящую победу, не оставив сопернику ни единого шанса! Теперь Россию в UFC представляет чемпион промоушена в двух весовых категориях! «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
«Легендарное достижение»
Бывший обладатель пояса в полусредней категории Белал Мухаммад порадовался за Махачева.
«Рад за Ислама, достигшего статуса чемпиона в двух весах — это легендарное достижение в нашем спорте. Хабиб и его команда заслужили это», — написал американец в соцсетях.
Махачеву уже грозят другие бойцы. Илия Топурия завил, что победил бы россиянина. Вот только он по-прежнему выступает в легком весе.
«Джеку нужен целый лагерь, посвящённый только борьбе. Какое разочарование для чемпиона. Тебе стоит поехать в Грузию, чтобы чему-то научиться. Ислам, тебе нужно то, чему ты не можешь научиться: эмоции. Ты самый скучный персонаж в этой игре. С каждым днём я всё больше убеждаюсь, что усыпил бы тебя», — заявил Топурия в соцсетях.
И еще немного статистики.
Ислам Махачев стал 14-м чемпионом в полусреднем весе в истории UFC.
Помимо Маддалены, поясом владели Пэт Милетич, Карлос Ньютон, Мэтт Хьюз (дважды), Би-Джей Пенн, Жорж Сен-Пьер (дважды), Мэтт Серра, Джонни Хендрикс, Робби Лоулер, Тайрон Вудли, Камару Усман, Леон Эдвардс, Белал Мухаммад, Джек Делла Маддалена.
А вот что сказал чемпион после победы.
«Это мечта всей моей жизни — эти два пояса. Они такие тяжелые, и мне это нравится. Я очень тяжело работал ради этого. Нью-Йорк, спасибо тебе! Клянусь богом, моя жизнь изменилась. Никакой сгонки, чувствую, что могу бороться все пять раундов без остановки, делать всё что хочу. Поэтому эта ночь такая легкая», — заявил он.
Ислам подчеркнул, что изначально планировал вести борьбу все пять раундов. По его словам, об этом знают все соперники, но остановить его никто не может. Кроме того, он высказался о дальнейших планах — и они амбициозны.
«Дональд Трамп, открывай Белый дом. Я иду!» — пообещал Махачев.
Махачев стал первым из россиян, сумевшим завоевать два пояса UFC. И лишь 11-м бойцом за всю историю промоушена! Ранее такое достижение покорялось, в частности, Конору Макгрегору, Джону Джонсу, Даниэлю Кормье.
Тут, конечно, стоит сказать, что пояс Ислам забрал единогласным решением судей. Впрочем, тут другого варианта и быть не могло, уверенно доминировал Махачев все пять раундов, практически ничего у Маддалены не получалось.
Маддалену попросили в его углу разбить лицо Махачеву, но получилось так, как получилось: Ислам перевел соперника в партнер и полностью контролировал ход раунда.
Махачев спокойно перебивает Маддалену в стойке. Джек, такое ощущение, что опасается атаковать, держа в голове переводы Махачева. Забирает спину Ислам! Выбирается Маддалена! Но Махачев все равно сверху. Пока австралийцу крайне сложно справиться.
Махачев забирает и третий раунд. Очень уверенно смотрится российский боец. Кажется, второй титул очень и очень близко. Маддалена не перебивает Ислама, а у россиянина прекрасный контроль.
Хорош Махачев в борьбе. Больше половины раунда австралиец пролежал под Исламом, и хорошо Махачев работает локтями.
Хорошо проводит первый раунд Махачев, сразу же тейкдаун, да и в целом забирает себе раунд россиянин, давит соперника.
Впереди самое интересное — титульный бой в полусреднем весе, ради которого Ислам Махачев отказался от титула в легкой весовой категории. Теперь остается только победить действующего его обладателя Джека Деллу Маддалену.
Есть победа Шевченко! Поединок, который продлился все пять раундов, завершился победой Шевченко единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).
Продолжается бой Шевченко. Видимо, дамы решили не следовать мужскому примеру, нокаута нам не ждать.
Идет бой, а на трибунах собственные поединки: американский боец Диллон Дэнис — друг бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Магрегора — на турнире UFC 322 устроил драку с представителями команды российского бойца Ислама Махачева и экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Случилось это, правда, еще перед стартом основного карда.
А вот и титульные поединки подоспели! Валентина Шевченко идет за защитой своего титула, против нее — китаянка Вейли Чжан. Это первый в истории UFC бой двух лучших девушек — Валентина и Вейли занимают первые два места в женском рейтинге организации вне весовых категорий.
Третий нокаут подряд! Моралес зацепил Брэди с правой и воспользовался состоянием грогги, добив соперника до остановки рефери.
И второй нокаут подряд! Во втором раунде Пратес вырубил Эдвардса левым прямым после резкого сокращения дистанции. Эдвардс впервые в карьере бойца проиграл нокаутом.
Дариуш затушевался и вошел в клинч, откуда пропустил левый хук и упал лицом в пол! Нокаут за 16 секунд! Первый бой основного карда закончился очень быстро.
В первом бою нас ждет противостояние Бенейла Дариуша и Бенуа Сен-Дени. А пока расскажем, что российский боец Роман Копылов потерпел второе поражение в UFC подряд, уступив Грегори Родригесу решением судей.