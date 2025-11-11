«Нашла переписку с певицей»: бывшая девушка игрока «Динамо» Нгамале про его измены

Блогерша Ника Черемисинова рассказала об изменах со стороны камерунского нападающего московского «Динамо» Муми Нгамале, отметив, что нашла у него в телефоне много контактов девушек. Ее слова приводит «СтарХит».

«Чаще всего это были уже пустые диалоги, а также запросы девушек в поиске. Я понимаю, что он как-то взаимодействовал со всеми этими девушками, но переписок нет, так как он почти все удалил. Но я нашла переписку с одной известной певицей, которой, кстати, я благодарна за ее поддержку», — заявила она.

Об измене футболиста блогерша рассказала 9 ноября. Позднее она заявила о том, что Нгамале применил к ней физическую силу во время конфликта в их общей съемной квартире. В скором времени после этого певица Анна Седокова рассказала, что Нгамале – не единственный футболист «Динамо», который не верен своей партнерше. По словам певицы, один из его женатых сокомандников отправлял ей лайки и намеки в соцсетях.

Нгамале, которому 31 год, в сентябре 2022 года перешел в московское «Динамо» на позицию вингера, подписав контракт по схеме 2+1. В начале августа африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.

Ранее Нгамале выставили жертвой в скандале с изменами.