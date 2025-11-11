На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Нашла переписку с певицей»: бывшая девушка игрока «Динамо» Нгамале про его измены

Блогерша Ника рассказала подробности об изменах игрока «Динамо» Нгамале
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Блогерша Ника Черемисинова рассказала об изменах со стороны камерунского нападающего московского «Динамо» Муми Нгамале, отметив, что нашла у него в телефоне много контактов девушек. Ее слова приводит «СтарХит».

«Чаще всего это были уже пустые диалоги, а также запросы девушек в поиске. Я понимаю, что он как-то взаимодействовал со всеми этими девушками, но переписок нет, так как он почти все удалил. Но я нашла переписку с одной известной певицей, которой, кстати, я благодарна за ее поддержку», — заявила она.

Об измене футболиста блогерша рассказала 9 ноября. Позднее она заявила о том, что Нгамале применил к ней физическую силу во время конфликта в их общей съемной квартире. В скором времени после этого певица Анна Седокова рассказала, что Нгамале – не единственный футболист «Динамо», который не верен своей партнерше. По словам певицы, один из его женатых сокомандников отправлял ей лайки и намеки в соцсетях.

Нгамале, которому 31 год, в сентябре 2022 года перешел в московское «Динамо» на позицию вингера, подписав контракт по схеме 2+1. В начале августа африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.

Ранее Нгамале выставили жертвой в скандале с изменами.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами