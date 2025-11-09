Седокова рассказала о «сальных сообщениях» от известного футболиста

Певица Седокова рассказала, что футболист приставал к ней и ее дочери

Певица Анна Седокова в Telegram-канале прокомментировала измены футболиста московского «Динамо» Муми Нгамале, заявив, что ей «есть что добавить».

Седокова рассказала, что Нгамале – не единственный участник «Динамо», который не верен своей партнерше. По словам певицы, один из его женатых сокомандников отправлял ей лайки и намеки в соцсетях. Артистка напомнила, что у спортсмена есть ребенок. Она предложила ему «либо снять крестик, либо надеть трусы».

«А второй вообще удивительный человек! Он одновременно отправлял сальные сообщения и мне, и моей дочке! Вы вообще представляете? Это что, мы настолько не общаемся, и он такое золото, чтобы не обсудить это друг с другом? Ребята, соберитесь. Если вам Бог подарил шанс быть с прекрасной верной женщиной, и вы живете с ней, то единственное, что вы должны делать, это хорошо играть, радовать команду, оправдывать контракт и дарить своей женщине уверенность в завтрашнем дне. Девочки, держитесь», — заявила певица.

Седокова поддержала женщин, которым изменили. Она также призвала дам «не вестись на блестящую упаковку».

Ранее стало известно, что вдова Паши Техника будет судиться с менеджером рэпера.