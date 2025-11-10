На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболиста «Динамо» выставили жертвой в скандале с изменами

Агент: Нгамале стал жертвой той, кто использовала его для финансирования
Александр Вильф/РИА «Новости»

Футбольный агент Бояз Горен, представляющий интересы футболиста «Динамо» Муми Нгамале, выступил с защитой спортсмена в связи со скандалом из-за измен, передает Sport24.

«Он, несомненно, стал жертвой той, кто использовала его для своего финансового благополучия, создания узнаваемости и повышения количества подписчиков в социальных сетях», — заявил Горен.

Действующий контракт Муми Нгамале с «Динамо» рассчитан до конца текущего сезона. В настоящее время игрок находится в расположении сборной Камеруна.

Российский блогер Ники Си заявила о том, что нападающий московского «Динамо» Муми Нгамале применил к ней физическую силу во время конфликта в их общей съемной квартире

Нгамале, которому 31 год, в сентябре 2022 года перешел в московское «Динамо» на позицию вингера, подписав контракт по схеме 2+1. В начале августа африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.

Ранее Карпин отреагировал на скандал игрока «Динамо» с изменой.

Футбол. Чемпионат России
