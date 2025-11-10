Футболист «Динамо» выдрал своей девушке волосы и выгнал из дома

Российская блогерша Ники Си заявила о том, что нападающий московского «Динамо» Муми Нгамале применил к ней физическую силу во время конфликта в их общей съемной квартире, передает Sport24.

«Он схватил меня за волосы и начал отбирать паспорт. Очень сильно держал меня и выдрал клок волос. В итоге он забрал паспорт, а мне стало страшно», — рассказала блогер.

Она сообщила, что зафиксировала видимые повреждения и готова предоставить фотосвидетельства в рамках возможного обращения в правоохранительные органы.

Об отношениях рассказала сама блогерша в августе, опубликовавшая в социальных сетях совместное видео с футболистом. Пара вместе на тот момент была уже три месяца, и Ника поделилась, что они уже съехались и начали совместную жизнь.

Нгамале, которому 31 год, в сентябре 2022 года перешел в московское «Динамо» на позицию вингера, подписав контракт по схеме 2+1. В начале августа африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.

Ранее девушка футболиста «Динамо» приехала забирать свои вещи и застукала его с другой.