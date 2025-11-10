На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Федор Емельяненко раскритиковал «Легенду №17» за постельную сцену Козловского с девушками

Федор Емельяненко заявил, что хочет увидеть фильм о себе без пошлости
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, легендарный боец Федор Емельяненко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал, что ему не хватает хороших патриотических фильмов про легендарных спортсменов России и СССР.

«У нас много спортсменов, чьи истории нужно показывать и рассказывать про их тяжелый жизненный путь. Например, сняли очень хороший фильм «Легенда №17», но там есть момент, где главный герой просыпается в постели с несколькими девушками.

Все кричат, какой это классный фильм, и родители ведут туда детей. А там такая вставочка присутствует. Нужно больше ориентироваться на спортивную составляющую в таких фильмах, а не на личную жизнь», — сказал Емельяненко.

Также чемпион отметил, что хотел бы увидеть фильм о жизни основателя самбо Анатолия Харлампиева. Что касается возможного фильма о себе, то Емельяненко подчеркнул, что хотел бы увидеть кино без откровенных сцен.

«Хотелось бы, чтобы картину обо мне сняли без пошлости, без вульгарщины, что-то вроде «Поддубного» (фильм 2012 года о жизни легендарного борца Ивана Поддубного. — «Газета.Ru»). Но я пока не видел хороших предложений касательно фильма про меня», — признался Емельяненко.

Ранее Федор Емельяненко заявил, что в UFC открыто сказали: «Нам не нужен русский чемпион».

