Федор Емельяненко: в UFC открыто сказали: «Нам не нужен русский чемпион»

Федор Емельяненко заявил, что в UFC предложили Немкову невыгодный контракт
Вадим Жернов/РИА Новости

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, легендарный боец Федор Емельяненко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал, почему UFC предложил крайне невыгодные условия контракта российскому бойцу ММА Вадиму Немкову.

«Чтобы российским бойцам попасть в UFC, я не знаю, через что надо пройти. Приходится многое доказывать. Если россияне становятся чемпионами, то это настоящие чемпионы.

За примером далеко ходить не надо — Вадим Немков. У него закончился контракт с PFL. Была возможность уйти в UFC, но они предложили контракт гораздо хуже. Они открыто сказали: «Нам не нужен русский чемпион. Мы понимаем, что Вадим может стать чемпионом, но нам не нужен такой чемпион сейчас», — рассказал Федор Емельяненко.

Чемпион подчеркнул, что на российских бойцов ММА оказывают давление на международной арене, хотя и не отстраняют их от участия в соревнованиях. По мнению Емельяненко, без россиян крупные турниры потеряли бы львиную долю интереса.

«Можно провести аналогию с российскими лыжниками и биатлонистами, которых отстранили от международных соревнований. Все вроде радуются, но при этом понимают, что это совсем не те соревнования без сборной России. То же самое случилось бы и с ММА. Если российских бойцов отстранят, это будет совсем не то», — отметил Емельяненко.

Ранее российского фигуриста, отобравшегося на Олимпиаду, внесли в базу «Миротворца».

