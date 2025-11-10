Мастер спорта по пауэрлифтингу лишилась абонемента за драку в фитнес-клубе

Фитнес-клуб аннулировал абонемент МС по пауэрлифтингу после драки в зале

Московский фитнес-клуб расторг договор с абсолютной чемпионкой Wellness и МС по пауэрлифтингу Кристиной Чистяковой после того, как спортсменка устроила драку с посетительницей тренажерного зала Ольгой, передает RT.

По словам пострадавшей, конфликт возник из-за того, что она заняла тренажер, который спортсменка считала «своим». В результате произошла драка, в ходе которой Кристина вцепилась в волосы Ольги.

«Кристина сама подготовила себе зону для тренировки, принесла платформу, а девушка заняла место и не хотела уходить», — заявил муж спортсменки. По его словам, конфликт начался после того, как другая посетительница отказалась освобождать место и перешла на оскорбления.

Клуб принял решение аннулировать абонемент спортсменки в одностороннем порядке, а также заявил о готовности передать записи с камер наблюдения в полицию для проведения проверки.

4 ноября баскетболист московского «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов получил серьезную травму головы во время избиения в ночном клубе.

«Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента», — заявили в ЦСКА.

Ранее «Кубок дружбы» по хоккею с мячом закончился массовой дракой.