Мастер спорта по пауэрлифтингу избила девушку

Мастер спорта по пауэрлифтингу Чистякова избила посетительницу фитнес-клуба
S_Photo/Shutterstock/FOTODOM

Абсолютная чемпионка Wellness и МС по пауэрлифтингу Кристина Чистякова избила посетительницу фитнес-клуба, сообщает Mash.

Пострадавшая, которую зовут Ольга, рассказала, что Кристине не понравилось то, что Ольга занимается на ее месте. Кристина в грубой форме попросила Ольгу отойти, затем набросилась, схватила за волосы, поставила на колени и вырвала клок волос.

На инцидент смотрел муж Кристины. Ольга утверждает, что мужчина не пытался разнять драку, лишь сказал, чтобы Кристина остановилась. В итоге Ольга написала заявление в полицию.

4 ноября баскетболист московского «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов получил серьезную травму головы во время избиения в ночном клубе.

«Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента», — заявили в ЦСКА.

Ранее «Кубок дружбы» по хоккею с мячом закончился массовой дракой

