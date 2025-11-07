Мастер спорта по пауэрлифтингу избила девушку

Абсолютная чемпионка Wellness и МС по пауэрлифтингу Кристина Чистякова избила посетительницу фитнес-клуба, сообщает Mash.

Пострадавшая, которую зовут Ольга, рассказала, что Кристине не понравилось то, что Ольга занимается на ее месте. Кристина в грубой форме попросила Ольгу отойти, затем набросилась, схватила за волосы, поставила на колени и вырвала клок волос.

На инцидент смотрел муж Кристины. Ольга утверждает, что мужчина не пытался разнять драку, лишь сказал, чтобы Кристина остановилась. В итоге Ольга написала заявление в полицию.

