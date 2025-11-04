На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
18-летний баскетболист ЦСКА получил тяжелую травму после избиения в клубе

Баскетболист «ЦСКА-Юниор» Ершов получил тяжелую травму после избиения в клубе
true
true
true
close
ПБК ЦСКА

Баскетболист московского «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов получил серьезную травму головы во время избиения в ночном клубе, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Спортсмен получил черепно-мозговую травму. Он находится в ЦРБ города Раменское в тяжелом состоянии.

«Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента», — заявили в ЦСКА.

13 октября 2025 года хоккеисты и тренеры латвийских любительских хоккейных клубов Priedaine и Ķekava Clappers устроили массовую драку из-за того, что представителям Ķekava Clappers не понравилось, что их соперники используют русский язык.

Тренеры обеих команд, а также несколько игроков получили дисквалификации до конца сезона. Одному из игроков потребовалась медицинская помощь из-за серьезного рассечения.

Ранее московский «Спартак» уволил тренера, избившего ребенка.

Летние виды спорта
