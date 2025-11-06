Путин поддержал инициативу создания единого реестра тренеров

Президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию физкультуры и спорта обратил особое внимание на качество тренерского состава. Его слова приводит ТАСС.

«Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди. Вот это чрезвычайно важно, чтобы ни травмы не было у детей, чтобы перегрузок не было и так далее», — заявил глава государства.

Слова прозвучали в ходе обсуждения предложения председателя Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петра Фрадкова о создании единого реестра тренеров.

Президент отметил, что в стране создается множество спортивных клубов по разным видам спорта, что делает вопрос профессиональной подготовки тренерского состава особенно актуальным.

В феврале 2025 года в Волгодонске (Ростовская область) завели уголовное дело на 29-летнего тренера спортшколы №2 и члена Федерации плавания Ростовской области Никиту Давыдова.

13 октября «Спартак» уволил тренера Георгия Мишичева после обнародования видео, где он применяет физическую силу к детям.

Ранее детский тренер по фигурному катанию чуть не пробил череп своей 9-летней подопечной.