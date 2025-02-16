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В Ростовской области тренер спортшколы угрожал подростку ножом

Тренер спортшколы в Ростовской области угрожал подростку ножом
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Depositphotos

В Волгодонске (Ростовская область) завели уголовное дело на 29-летнего тренера спортшколы №2 и члена Федерации плавания Ростовской области Никиту Давыдова. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Источник утверждает, что Давыдов угрожал подростку ножом. Ночью 26 января он поссорился с 13-летним соседом, взял нож, направил в сторону ребенка и начал угрожать. Тот, в свою очередь, воспринял угрозу всерьез и рассказал родителям. Мужчину обвиняют в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), за что предусмотрено до 2 лет лишения свободы.

Теперь Давыдов находится под подпиской о невыезде, а следователи разбираются в деталях конфликта.

Ранее семилетние фигуристки Мария и Елизавета Козловские рассказали о насилии со стороны тренера.

«За каждый плохой прыжок нас били чехлом по тому месту, где ты не исправила ошибку. Другая девочка в группе, не сестра, однажды не прыгнула дупель — и ее правда ударили зубцом по ноге», — рассказала Мария.

Елизавета добавила, что один из тренеров угрожал ей тем, что если она не прыгнет двойной аксель, то родители отдадут ее в детдом.

Ранее стало известно, какой срок грозит мужчине, напавшему на фигуристку Елизавету Нугуманову.

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