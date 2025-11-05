На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ливерпуль» победил «Реал» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов
Phil Noble/Reuters

«Ливерпуль» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный мяч забил полузащитник Алексис Мак Аллистер с передачи Доминика Собослаи. Это произошло на 61-й минуте встречи, когда «Ливерпуль» заработал опасный штрафной после того, как Джуд Беллингем в подкате сзади ударил по ногам Уго Экитике.

Собослаи исполнил подачу в центр штрафной «Реала», и Мак Аллистер без сопротивления пробил головой в упор. Мяч пролетел над Тибо Куртуа, который не успел отреагировать, так как удар получился очень сильным.

«Ливерпуль» владел инициативой на протяжении всего матча и создал еще несколько опасных моментов после подач в штрафную «Реала», но Куртуа совершил сейвы и спас мадридцев от разгромного поражения.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» набрал девять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Реал» остался с девятью очками на пятой строчке.

Ранее стало известно, что Украина не получит все деньги, вырученные от продажи «Челси».

Футбол. Лига чемпионов
