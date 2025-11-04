«Рассмотрю предложения» экс-тренер «Спартака» Каррера готов вернуться в Россию

Бывший главный тренер московского «Спартака», итальянский специалист Массимо Каррера заявил, что вновь готов работать с российскими клубами. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Хочу ли я вновь поработать в чемпионате России? Я готов работать в России, полностью открыт для этого. Обязательно рассмотрю предложения из России, если они поступят», — заявил специалист.

Вместе со «Спартаком» Каррера выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17. Последним клубом 61-летнего специалиста был «Асколи», который он возглавлял с 12 марта по 26 сентября 2024 года.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидера уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

