Лидер «Зенита» может переехать в Саудовскую Аравию

Футбольный клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Arriyadiyah.

Издание утверждает, что после поражения в Суперкубке «Аль-Итиихад» планирует подписать еще одного или двух футболистов.

Вендел пополнил состав «Зенита» в 2020 году и в составе команды четыре раза выиграл чемпионат, один раз Кубок и трижды Суперкубок страны. На его счету 154 матча, 21 забитый мяч и 36 результативных передач за «Зенит». Также полузащитник 12 раз выходил на поле в футболке национальной сборной Бразилии U-23, отметившись одним голом. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

Встреча «Спартака» и петербургского «Зенита», которая состоялась в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

После пяти туров «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов.

Ранее «Спартак» и «Зенит» установили уникальное достижение.