«Какими молитвами?» Экс-глава «Спартака» об игре команды с топ-клубами

Экс-президент «Спартака» Червиченко назвал команду шальной
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поразился тому факту, что столичный клуб лучше играет с топовыми командами Российской премьер-лиги (РПЛ), чем с аутсайдерами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спартак» сейчас такая шальная команда. Не понимаю, какими молитвами и заклинаниями футболисты впадают такое состояние, что с лидерами они играют в разы лучше, чем с явными аутсайдерами», — заявил Червиченко.

В 14-м туре чемпионата России «Спартак» сразится с «Краснодаром». Матч состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре 2 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на первой строчке, набрав 29 очков. У его ближайших преследователей — московский «Локомотива» и ЦСКА — на два балла меньше. «Спартак» расположился на шестой строчке в РПЛ, в активе команды 22 балла.

Ранее были названы три тренера, подходящие «Спартаку».

