Один из похитителей футболиста Мостового оказался спортсменом

Один из пытавшихся похитить футболиста Мостового оказался тяжелоатлетом

Один из злоумышленников, пытавшийся похитить футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового, оказался 20-летним тяжелоатлетом-любителем по имени Самир, передает RT.

Самир родился в Новгородской области, а затем переехал в Санкт-Петербург. Со своими подельниками он познакомился в спортивных кругах.

Самир окончил Морскую техническую академию Сенявин, а также состоит в неонацистском обществе, заблокированном по решению суда.

Молодые люди попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили Сергея Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

