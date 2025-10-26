На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семак вслед за Карпиным обрушился с критикой на судейство

Тренер «Зенита» Семак раскритиковал судейство после матча с «Динамо»
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак вслед за наставником московского «Динамо» Валерием Карпиным подверг критике судейство в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

«С каждым годом нам говорят, что ошибок становится меньше, а почему — потому что они сами определяют, ошибка это или не ошибка. Иногда бывает до смешного, что три одинаковых момента — и три трактуются по-разному», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

На 83-й минуте «Динамо» могло остаться в меньшинстве, прямую красную карточку получил Курбан Расулов, однако наказание было отменено после вмешательства VAR, футболист получил желтую карточку.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб под руководством Сергея Семака поднялся на четвертое место, набрав 26 баллов. Столичная команда, главным тренером которой является Валерий Карпин, расположилась на девятой позиции с 16-ю баллами.

Ранее «Краснодар» возглавил РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
