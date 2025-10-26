Карпин о судействе в матче с «Зенитом»: это же надо умудриться вывести всех из себя

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» признался, что остался недоволен судейством. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я практически никогда не бываю доволен работой судьи. Трактовки часто по‑разному. Сергей Богданович [Семак] недоволен, я недоволен. Это надо умудриться всех вывести из себя. Кто‑то должен с этим разбираться — клуб или федерация. Вопрос не ко мне», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

На 83-й минуте «Динамо» могло остаться в меньшинстве, прямую красную карточку получил Курбан Расулов, однако наказание было отменено после вмешательства VAR, футболист получил желтую карточку.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб под руководством Сергея Семака поднялся на четвертое место, набрав 26 баллов. Столичная команда, главным тренером которой является Валерий Карпин, расположилась на девятой позиции с 16-ю баллами.

Ранее «Краснодар» возглавил РПЛ.