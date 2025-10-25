Умар Нурмагомедов одержал победу на турнире UFC 321

Российский боец Умар Нурмагомедов одержал победу над Марио Баутистой на турнире UFC 321.

Поединок, который прошел в Абу-Даби продлился все три раунда. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, грузинский боец Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Баутиста подходил к к бою с Умаром Нурмагомедовым на серии из двух побед — в июне он одержал победу над Патриком Миксом, а его профессиональный рекорд составлял 16 побед и 2 поражения.

17 октября 2025 года Нурмагомедов рассказал о своих карьерных приоритетах, заявив, что в случае выбора между борьбой за чемпионский пояс и реваншем с Мерабом Двалишвили он может отдать предпочтение мести.

