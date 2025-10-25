На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умар Нурмагомедов одержал победу на турнире UFC 321

Умар Нурмагомедов одолел Баутисту на турнире UFC 321
UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов одержал победу над Марио Баутистой на турнире UFC 321.

Поединок, который прошел в Абу-Даби продлился все три раунда. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, грузинский боец Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Баутиста подходил к к бою с Умаром Нурмагомедовым на серии из двух побед — в июне он одержал победу над Патриком Миксом, а его профессиональный рекорд составлял 16 побед и 2 поражения.

17 октября 2025 года Нурмагомедов рассказал о своих карьерных приоритетах, заявив, что в случае выбора между борьбой за чемпионский пояс и реваншем с Мерабом Двалишвили он может отдать предпочтение мести.

Ранее чемпион UFC встал на колено перед Дональдом Трампом.

