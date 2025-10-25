«Ростов» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

«Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Ростове, завершилась со счетом 1:1.

На 35-й минуте матча счет открыл футболист «Ростова» Роналдо. Гамид Агаларов на 79-й минуте забил за «Динамо» и установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» идет на десятом месте, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место, имея в активе 11 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

