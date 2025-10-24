Экс-игрок «Спартака» рассказал, чего не хватает «Зениту»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что петербургскому «Зениту» не хватает мотивации.

«Можно ли «Зенит» считать фаворитом в игре с «Динамо»? Да. Думаю, сейчас «Зенит» нащупал свою игру, там собраны достаточно квалифицированные игроки, но им чуть-чуть не хватает мотивации. В играх с «Динамо» команда будет мотивирована, у петербуржцев есть определенные должки перед москвичами, команда постарается реабилитироваться», — сказал Масалитин.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Зенит» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка, «Динамо» идет на восьмом месте, имея в активе 16 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

