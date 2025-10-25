Стало известно, когда проведут операцию ключевому игроку «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» заявил, что перенесший разрыв крестообразных связок защитник Срджан Бабич в ближайшее время окажется на операционном столе. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

»Бабичу предстоит операция 28 октября. Мы все его поддерживаем и желаем здоровья, чтобы все прошло хорошо и он смог как можно быстрее восстановиться. Его потеря плоха не только в том смысле, что он сильный футболист, но он еще играет очень большую роль в раздевалке», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Манфред Угальде, который отличился на 67-й минуте игры. Его ассистентом выступил Жедсон Фернандеш.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Рафаэль Шафеев.

После 13-ти туров РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Оренбургская команда — один из аутсайдеров лиги, клуб идет на 14-м месте с восемью баллами.

