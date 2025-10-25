В «Оренбурге» объяснили, почему проиграли «Спартаку»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда не смогла справиться с давлением команды хозяев. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Соперник создавал давление и опасные моменты, по-другому быть и не могло. В первом тайме у нас еще получалось сдерживать соперника, но во втором не хватило немного сил, сказалось мастерство футболистов «Спартака». Наверное, мы могли бы сыграть лучше, действовать более организованно и дисциплинированно, но получилось так, как получилось», — заявил Ахметзянов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Манфред Угальде, который отличился на 67-й минуте игры. Его ассистентом выступил Жедсон Фернандеш.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Рафаэль Шафеев.

После 13-ти туров РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Оренбургская команда — один из аутсайдеров лиги, клуб идет на 14-м месте с восемью баллами.

Ранее Константин Генич раскритиковал «Спартак» за игру с «Оренбургом».