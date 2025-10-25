«Может, на второй подъедут»: Генич раскритиковал «Спартак» за игру с «Оренбургом»

Комментатор Генич: феноменально плохой тайм от «Спартака» в игре с «Оренбургом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале подверг критике игру московского «Спартака» в первом тайме матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«Феноменально плохой тайм от «Спартака». Может, на второй хоть подъедут», — написал Генич.

Встреча проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Рафаэль Шафеев. На момент написания новости счет на табло — 0:0.

После 12-ти туров РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. Оренбургская команда — один из аутсайдеров лиги, клуб идет на 14-м месте с восемью баллами.

В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с одним из лидеров — «Краснодаром». Матч состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» в тот же день на домашнем стадионе примет «Сочи», старт матча — 12:00 мск.

Ранее стало известно, что грозит «Спартаку» из-за санкций США.