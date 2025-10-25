В «Спартаке» рассказали, как обыграли «Оренбург»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» заявил, что команда смогла добиться положительного результата благодаря перестановкам в перерыве встречи. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы были недовольны первым таймом, тройная замена — это тренерское решение, слава богу, у них все в порядке со здоровьем. Здесь никакой драмы, мы хотели победить. То, что я увидел — этого было недостаточно для того, чтобы добиться результата», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Манфред Угальде, который отличился на 67-й минуте игры. Его ассистентом выступил Жедсон Фернандеш.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Рафаэль Шафеев.

После 13-ти туров РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Оренбургская команда — один из аутсайдеров лиги, клуб идет на 14-м месте с восемью баллами.

Ранее Константин Генич раскритиковал «Спартак» за игру с «Оренбургом».