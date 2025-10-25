На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» вырвал победу у аутсайдера РПЛ

«Спартак» со счетом 1:0 обыграл «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Манфред Угальде, который отличился на 67-й минуте игры. Его ассистентом выступил Жедсон Фернандеш.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Рафаэль Шафеев.

После 13-ти туров РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Оренбургская команда — один из аутсайдеров лиги, клуб идет на 14-м месте с восемью баллами.

В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с одним из лидеров — «Краснодаром». Матч состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» в тот же день на домашнем стадионе примет «Сочи», старт матча — 12:00 мск.

Ранее стало известно, что грозит «Спартаку» из-за санкций США.

Футбол. Чемпионат России
