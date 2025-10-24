В РФС сделали заявление по делу арбитра, избившего пешехода

В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили, что арбитр Игорь Захаров, который избил пешехода в Казани, отстранен от работы на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Заявление РФС приводит «Матч ТВ».

«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», — заявили в службе коммуникаций РФС.

24 октября арбитра арестовали.

Захаров должен был работать резервным судьей матча Первой лиги «КАМАЗ» — «Енисей», однако после скандала был снят с игры.

Захаров избил пешехода на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны в центре Казани 23 октября. Уличная камера запечатлела инцидент. На записи заметно, как нарушитель наносит несколько ударов мужчине, после чего пострадавший падает на проезжую часть, а водитель садится в BMW и уезжает.

