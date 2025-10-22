Стали известны все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Стали известны все пары четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу.

За выход в полуфинал сразятся:

«Динамо» Москва — «Зенит»;

«Краснодар» — «Оренбург»;

«Спартак» — «Локомотив»;

ЦСКА — «Динамо» Махачкала.

Петербургский «Зенит» в минуты написания новости еще играет матч шестого тура группового этапа против «Оренбурга», «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Однако исход матча никак не повлияет на распределение мест в группе.

В четвертьфинале Пути РПЛ команды сыграют друг с другом дома и в гостях. Точные даты проведения игр будут объявлены позднее.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 12 туров лидирует «Локомотив», набравший 26 очков. Такое же количество баллов у идущего вторым «Краснодара», ЦСКА замыкает тройку лидеров — 24 очка.

Ранее «Динамо» забило четыре безответных мяча «Крыльям Советов» в Кубке России.