«Динамо» забило четыре безответных мяча «Крыльям Советов» в Кубке России

Московское «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» в матче шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Москве, на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Хет-трик в этой встрече оформил Ульви Бабаев, который отличился на 23-й, 72-й и 78-й минутах. Еще один гол на свой счет записал Даниил Фомин, который отличился на 60-й минуте.

На 62-й минуте «Крылья Советов», проигрывающие к тому моменту со счетом 0:2, забили мяч, отличился Фернандо Костанца. Однако гол был отменен после проверки VAR.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Владислав Целовальников из Астрахани.

«Динамо», набравшее 11 очков, заняло второе место в группе B. Бело-голубые вышли в четвертьфинал пути РПЛ Кубка России, где сыграют с «Зенитом», который досрочно выиграл квартет A. «Крылья Советов» с восемью баллами стали третьими в группе B и сыграют в плей-офф пути регионов турнира.

Ранее Александр Мостовой раскритиковал причисление тренера «Балтики» к топ-специалистам.