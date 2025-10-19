На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не понимают, где свистеть»: тренер «Зенита» Семак раскритиковал судей

Тренер «Зенита» Семак: судьи допускают ошибки, но должна быть последовательность
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сочи» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подверг критике судейство, заявив о непоследовательности арбитров. Его слова приводит официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

«Много вопросов, но я этого не понимаю. Может, кто-нибудь объяснит, но объяснение тоже не происходит по тем или иным решениям. Я думаю, и судьи не понимают, где свистеть. По мне, ошибки допускают все судьи, если мы говорим про судей, но должна быть последовательность определенная», — отметил специалист.

Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче на 12-й минуте открыл Нуралы Алип, второй гол петербургской команды оформил Густаво Мантуан, который реализовал пенальти на 54-й минуте. Финальный счет установил Андрей Мостовой на 86-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Егор Егоров.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский клуб идет на четвертой строчке, набрав 23 балла. Сочинская команда — аутсайдер РПЛ, клуб расположился на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего пять очков. Лидером РПЛ стал «Локомотив», набравший 26 баллов, такое же количество очков у идущего вторым «Краснодара».

В следующем туре РПЛ «Зенит» на домашней арене сыграет с московским «Динамо» 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Сочи» 27-го числа на выезде сразится с грозненским «Ахматом», игра начнется в 19:30 мск.

Ранее «Балтика» догнала «Зенит» в турнирной таблице РПЛ, обыграв «Рубин».

