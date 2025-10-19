«Балтика» догнала «Зенит» в турнирной таблице РПЛ, обыграв «Рубин»

Калининградская «Балтика» одержала победу над казанским «Рубином» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Брайан Хиль с передачи Тентона Йенне уже на 7-й минуте. Второй гол калининградской команды оформил Максим Петров на 19-й минуте игры, его ассистентом выступил Николай Титков. Третий гол оказался на счету Мингияна Бевеева, который забил на 80-й минуте после передачи Сергея Пряхина.

В начале второго тайма в ворота «Балтики» был назначен пенальти, однако 11-метровый удар не сумел реализовать Мирилинд Даку.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Иван Сараев из Санкт-Петербурга.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» поднялась на пятое место, сравнявшись по очкам с петербургским «Зенитом» — 23. «Рубин» расположился на седьмой позиции, имея в активе 18 очков. Лидером РПЛ стал «Локомотив», набравший 26 баллов, такое же количество очков у идущего вторым «Краснодара».

В следующем матче национального первенства калининградский клуб 26 октября на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом», матч начнется в 15:15 по московскому времени. Казанская команда в тот же день на выезде сыграет с «Краснодаром», стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

