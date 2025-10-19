На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Балтика» догнала «Зенит» в турнирной таблице РПЛ, обыграв «Рубин»

«Балтика» обыграла «Рубин» со счетом 3:0 в 12-м туре чемпионата России
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Калининградская «Балтика» одержала победу над казанским «Рубином» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Брайан Хиль с передачи Тентона Йенне уже на 7-й минуте. Второй гол калининградской команды оформил Максим Петров на 19-й минуте игры, его ассистентом выступил Николай Титков. Третий гол оказался на счету Мингияна Бевеева, который забил на 80-й минуте после передачи Сергея Пряхина.

В начале второго тайма в ворота «Балтики» был назначен пенальти, однако 11-метровый удар не сумел реализовать Мирилинд Даку.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Иван Сараев из Санкт-Петербурга.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» поднялась на пятое место, сравнявшись по очкам с петербургским «Зенитом» — 23. «Рубин» расположился на седьмой позиции, имея в активе 18 очков. Лидером РПЛ стал «Локомотив», набравший 26 баллов, такое же количество очков у идущего вторым «Краснодара».

В следующем матче национального первенства калининградский клуб 26 октября на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом», матч начнется в 15:15 по московскому времени. Казанская команда в тот же день на выезде сыграет с «Краснодаром», стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Ранее главный тренер «Алании» увел команду с поля в знак протеста против судейства.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами