В Норвегии вновь выступили против возвращения России на международные турниры

Норвегия вновь выступила против возвращения российских лыжников на турниры
Максим Богодвид/РИА Новости

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг заявила, что норвежская позиция против допуска российских лыжников на турниры под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ее слова приводит NRK.

«Сейчас нет никаких сомнений относительно нашей позиции по этому вопросу. Мы не хотим возвращения россиян. Ситуация не изменилась. Она даже ухудшилась, поэтому мы не изменили свою позицию. Письмо FIS? Это немного неожиданно. Ведь это решение совета, и оно должно быть принято на следующей неделе», — указала она.

18 октября стало известно, что FIS направила письмо национальным лыжным федерациям с опросом о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах.

Дюрхауг уже выступала против допуска спортсменов из России на Олимпийские игры 2026 года

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее появилась информация, что Финляндия отказывается пускать российских лыжников даже при решении FIS.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
