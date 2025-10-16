На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-спортдиректор ЦСКА стал заместителем гендиректора «Спартака»

«Спартак» назначил Андрея Мовсесьяна заместителем генерального директора
Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян стал заместителем генерального директора столичного «Спартака». Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале красно-белых.

Специалист назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

Во время футбольной карьеры Мовсесьян, который является воспитанником «Спартака», сыграл более 100 матчей за дубль красно-белых. В московском ЦСКА специалист работал на протяжении 12 лет, занимая должности селекционера и спортивного директора.

Под его руководством сербского специалиста Деяна Станковича команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене». Стартовый свисток для команд прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Ранее Станковича призвали уважать фанатов «Спартака».

