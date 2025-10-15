На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Все нормальные люди знают»: Губерниев назвал Кокорина позорищем

Журналист Губерниев назвал Кокорина позорищем российского футбола
Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что возвращение российских клубов в еврокубки сейчас станет позорищем. Его слова приводит Sport24.

«Все нормальные люди знают, что позорище российского футбола — это Кокорин. А ребятам, которые, к сожалению, не играют в еврокубках, придется сложно, понятно. Мы переживаем за наши клубы и сборную. Но говорить такие вещи — непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола — Кокорин», — заявил он.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис». Всего он принял участие в 92 матчах в составе клуба, в которых забил 33 мяча. В мае 2025 года он подписал новый контракт.

Большую часть карьеры футболист провел в России, он защищал цвета «Динамо», «Анжи», «Зенита», «Сочи» и «Спартака». В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

Ранее украинцы разозлись из-за видео немецкого клуба с русской песней из «Маши и Медведя».

