Форвард «Ариса» Кокорин: из РПЛ нужно выгнать большинство иностранцев

Кокорин о возвращения России в еврокубки: будет позорище
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался за радикальное сокращение количества легионеров в Российской Премьер-Лиге. В интервью «СЭ» бывший нападающий сборной России поддержал предложение министра спорта Михаила Дегтярева об ужесточении лимита до пяти иностранцев на поле.

«Я за то, чтобы иностранцев был минимум и играли все наши ребята. Нужно выгнать большинство иностранцев, потому что там три — только в «Зените», — заявил Кокорин. Он подчеркнул, что действующий лимит в 13 легионеров в заявке мешает развитию отечественных талантов.

Касаясь возможного возвращения российских клубов в еврокубки, Кокорин выразил пессимизм.

«Думаю, будет позорище», — по мнению Кокорина, российский футбол должен вернуться к уровню, который был в начале его карьеры, когда стадионы были заполнены, а команды демонстрировали конкурентоспособную игру.

Министерство спорта РФ ранее предложило поэтапное сокращение лимита легионеров до 10 человек в заявке и 5 на поле к 2028 году. Российский футбольный союз поддержал эту инициативу. Кокорин отметил, что его резкие высказывания продиктованы переживаниями за развитие российского футбола, а не желанием позлорадствовать.

