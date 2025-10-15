Украинцы разозлись из-за видео немецкого клуба с русской песней из «Маши и Медведя»

Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» опубликовал у себя в социальных сетях видеоролик, на который была наложена русская песня из мультфильма «Маша и Медведь».

Виде, которое команда посвятила бывшей паре защитников «Боруссии» Матсу Хуммельсу и Невену Суботичу, был выложен на странице «Боруссии» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а поверх кадров был наложен отрывок отрывок из «Песни юного художника», звучавший в мультфильме.

Подобная публикация вызвала резкое негодование у украинских футбольных болельщиков. Как пишет РИА Новости, отдельные пользователи с украинскими никами принялись проявлять злобу в комментариях. Однако сам ролик набрал около 18 тыс. лайков, и большая часть пользователей оценила его положительно.

Случай с «Боруссией» не единственный, когда за рубежом используют русские песни. К примеру, в декабре 2024 года французская Лига 1 на своей странице в социальной сети X опубликовала видеозапись с подборкой сэйвов аргентинского вратаря «Марселя» Херонимо Рульи под песню «Матушка-земля» в исполнении российской певицы Татьяны Куртуковой. В записи звучат такие фразы, как «Святая Русь», «белая березонька» и «полевых цветов веночек».

Ранее в Сербии включили песню со словами «Россия — великая» на матче с клубом из Литвы.