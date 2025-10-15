«Как китаец может сказать, что чеченец — не россиянин»: чемпион UFC Чимаев о Петре Яне

Действующий обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев в интервью Асланбеку Бадаеву ответил российскому бойцу Петру Яну, который заявил, что не может считать Чимаева российским чемпионом.

«У него даже фамилия… Я подшутил над ним: как китаец может сказать, что чеченец — не россиянин? Чуть-чуть задело, конечно. Я представляю Россию, потому что я здесь жил, вырос. Если люди считают Чечню Россией, то я — россиянин», — заявил Чимаев. .

Чимаев — российский боец, представляющий ОАЭ. В ночь на 17 августа он одержал победу южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Комментируя этот поединок, Ян заявил, что Чимаева нельзя назвать российским чемпионом.

14 октября стало известно, что Ян проведет поединок за титул UFC в легчайшем весе против действующего чемпиона организации в этой весовой категории Мераба Двалишвили, представляющего Грузию.

Ранее российский боец заключил контракт с UFC, проиграв бой.