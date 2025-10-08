Российский боец заключил контракт с UFC, проиграв бой

В UFC предложили контракт российскому бойцу Вологдину после его проигрыша в бою

Российский боец смешанных единоборств Марк Вологдин подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) после выступления в Претендентской серии Даны Уайта. Об этом сообщает издание «Советский спорт».

Несмотря на поражение единогласным решением судей в поединке с эквадорцем Адрианом Луной Мартинелли, 25-летний россиянин получил предложение от руководства лиги.

Президент UFC Дана Уайт, присутствовавший на турнире, аплодировал участникам боя, а также высоко оценил бойцовский стиль Вологдина. Он также заявил, что каждый участник боя получит премию в $25 тысяч.

Марк Вологдин, ранее являвшийся чемпионом лиги AFN, теперь пополнит ростер легчайшего веса UFC. Его профессиональный рекорд составляет 12 побед при 4 поражениях.

Ранее стало известно о дисквалификации бойца UFC Конора Макгрегора на 18 месяцев.