Бывший чемпион UFC Ян вновь сразится за титул

Российский боец Петр Ян сразится за титул чемпиона UFC
Louis Grasse/Global Look Press

Российский боец ММА Петр Ян проведет поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе против действующего чемпиона организации в этой весовой категории Мераба Двалишвили, представляющего Грузию. Информация об этом появилась в социальных сетях UFC.

Бой, который является реваншем, пройдет в ночь с 6 на 7 декабря по московскому времени на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Двалишвили завоевал титул в легчайшем весе в сентябре 2024 года и провел третью успешную защиту 5 октября 2025 года, одержав победу над представителем США Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

Ранее российский боец заключил контракт с UFC, проиграв бой.

