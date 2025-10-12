«Зенит» планирует продать своего полузащитника за 25 млн евро

Санкт-Петербургский «Зенит» планирует расстаться с полузащитником Жерсоном. Об этом сообщает журналист Хорхе Никола в своем YouTube-канале.

«Зенит» приобрел бразильского игрока Жерсона в летнее трансферное окно у «Фламенго» за 25 миллионов евро, однако сейчас клуб готов продать полузащитника за аналогичную сумму.

Такое решение объясняется недовольством в сторону бразильца. Клуб характеризует его игру как медленную и недостаточно интенсивную. В текущем сезоне Жерсон играл за «Зенит» в шести матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), не отметившись ни голевыми передачами, ни забитыми мячами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.

Прежде стало известно, что Жерсон сожалеет о своем переходе в петербургский клуб и желает его покинуть. Футболист рассматривает возможность ухода в зимнее трансферное окно.

Жерсон является самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Фламенго», где в сезоне 2024 года отдал 7 голевых передач в 35 матчах бразильской Серии А.

