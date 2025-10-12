На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в матче Единой лиги

Баскетболисты ЦСКА одержали победу над «Зенитом» в матче чемпионата Единой лиги
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча на площадке «Зенита» завершилась со счетом 85:84 в пользу ЦСКА.

Наиболее результативным игроком встречи стал Александр Щербенев из «Зенита», набравший 21 очко. Со стороны ЦСКА лучше всех проявил себя Мело Тримбл, который принес своей команде 17 очков. Решающий бросок был выполнен на последних секундах матча.

Это поражение стало для петербуржцев уже вторым подряд в рамках чемпионата. После матча ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а «Зенит» находится на седьмой позиции. В следующем туре, который состоится 15 октября, ЦСКА примет «Нижний Новгород», а «Зениту» предстоит встреча с «Самарой» на выезде.

Ранее форвард «Тороса» Виктор Андрейченко установил рекорд по самому быстрому голу в ВХЛ.

Баскетбол. Чемпионат России
