Глава швейцарского «Сьона» Кристиан Константин поздравил президента Росии Путина с днем рождения, передает Sport24.

«Поздравляю Владимира Путина с днем рождения! Я бы с удовольствием пригласил господина президента покататься на лыжах в кантоне Вале, когда все успокоится», — сказал Константин.

Летом 2025 года «Сьон» сыграл в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 5:2 в пользу «Зенита». Счет в матче открыл Максим Глушенков, который отличился на 10-й минуте. Второй мяч «Зенита» забил Матео Кассьерра на 16-й минуте. На 41-й минуте Ильяс Шуареф отыграл один гол.

Во втором тайме у «Зенита» отличились Вадим Шилов на 61-й минуте и Александр Ерохин на 64-й минуте. Еще один мяч у «Сьона» забил Рилинд Нивокаци на 66-й минуте. Точку в матче поставил Сергей Волков на 76-й минуте.

Ранее глава «Сьона» Константин заявил, что никто не сможет сорвать матч с «Зенитом».