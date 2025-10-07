На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент европейского клуба поздравил Путина с днем рождения

Президент «Сьона» Константин поздравил Путина с днем рождения
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава швейцарского «Сьона» Кристиан Константин поздравил президента Росии Путина с днем рождения, передает Sport24.

«Поздравляю Владимира Путина с днем рождения! Я бы с удовольствием пригласил господина президента покататься на лыжах в кантоне Вале, когда все успокоится», — сказал Константин.

Летом 2025 года «Сьон» сыграл в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 5:2 в пользу «Зенита». Счет в матче открыл Максим Глушенков, который отличился на 10-й минуте. Второй мяч «Зенита» забил Матео Кассьерра на 16-й минуте. На 41-й минуте Ильяс Шуареф отыграл один гол.

Во втором тайме у «Зенита» отличились Вадим Шилов на 61-й минуте и Александр Ерохин на 64-й минуте. Еще один мяч у «Сьона» забил Рилинд Нивокаци на 66-й минуте. Точку в матче поставил Сергей Волков на 76-й минуте.

Ранее глава «Сьона» Константин заявил, что никто не сможет сорвать матч с «Зенитом».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами