«Никто не сможет»: в швейцарском клубе Миранчука высказались о вероятности срыва игры с «Зенитом»

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что лично инициировал товарищеский матч с российским «Зенитом». Его слова приводит Sport24.
«Никто не сможет сорвать матч с «Зенитом» в России, потому что это неофициальное мероприятие. Скажу больше: этот товарищеский матч — моя инициатива», — заявил он.
27 июня появилась информация, что Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) однозначно рекомендовала «Сьону», в котором выступает российский полузащитник Антон Миранчук, не ехать в Россию на товарищеский матч с «Зенитом».
Игра состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.
В прошлом сезоне 29-летний Миранчук провел за «Сьон» 24 матча, записал на свой счет два мяча и отдал три результативные передачи. «Сьон» по итогам сезона-2024/25 занял девятое место в турнирной таблице.
В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.
Ранее новый тренер ЦСКА остался недоволен игрой команды в матче с «Партизаном».