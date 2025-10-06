На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист «Зенита» накопил штрафов за нарушение ПДД на 70 тысяч рублей

Футболист Соболев накопил штрафов за нарушение ПДД на 70 тысяч рублей
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Футболист «Зенита» Александр Собоелев накопил штрафов за нарушение ПДД на 70 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

За год Соболеву выписали 44 штрафа, из которых 35 за превышение скорости. Также его штрафовали за проезд на красный свет, движение по полосе для маршруток и нарушения правил парковки.

Соболев выступает за петербургский клуб с 2024 года. В «Зенит» он перешел из московского «Спартака». В своей карьере он также играл за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей».

Тольяттинский «Акрон» и «Зенит» сыграли вничью в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошлана стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Педро, хозяева смогли сравнять счет усилиями Дугласа Сантоса, поразившего собственные ворота. На 96-й минуте пенальти в ворота «Зенита» не реализовал Артем Дзюба, пробив в перекладину.

Ранее бывший тренер сборной России назвал игрока «Зенита» ферзем.

