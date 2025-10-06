Футболист «Зенита» накопил штрафов за нарушение ПДД на 70 тысяч рублей

Футболист Соболев накопил штрафов за нарушение ПДД на 70 тысяч рублей

Футболист «Зенита» Александр Собоелев накопил штрафов за нарушение ПДД на 70 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

За год Соболеву выписали 44 штрафа, из которых 35 за превышение скорости. Также его штрафовали за проезд на красный свет, движение по полосе для маршруток и нарушения правил парковки.

Соболев выступает за петербургский клуб с 2024 года. В «Зенит» он перешел из московского «Спартака». В своей карьере он также играл за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей».

Тольяттинский «Акрон» и «Зенит» сыграли вничью в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошлана стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Педро, хозяева смогли сравнять счет усилиями Дугласа Сантоса, поразившего собственные ворота. На 96-й минуте пенальти в ворота «Зенита» не реализовал Артем Дзюба, пробив в перекладину.

