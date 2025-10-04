Бывший тренер сборной России назвал игрока «Зенита» ферзем

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал футболиста петербургского «Зенита» Максима Глушенкова ферзем, передает Legalbet.

«Я бы даже сказал, что у «Зенита» есть зависимость от игры Глушенкова. Но она небольшая. сейчас Глушенков — ферзь, он главная фигура в «Зените», — сказал Игнатьев.

В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» Глушенков забил четыре мяча. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:2.

Глушенков в середине первого тайма вывел «Зенит» вперед. В конце первого тайма Глушенков удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Александр Соболев довел счет до разгрома, а через несколько минут Глушенков оформил хет-трик. Эмил Ценов за семь минут до конца матча один мяч отыграл, а Владислав Камилов отыграл еще один мяч. Уже в компенсированное время Глушенков оформил покер, установив окончательный счет матча.

